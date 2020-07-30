Yazgülü Aldoğan: Z kuşağının umutlarını tükettiniz, o kapatmaya çalıştığınız sosyal medyada nefes alıyorlar!

Z kuşağı, zorlamanıza rağmen İHL’lere gitmek istemiyor, toplu sabah namazlarıyla da hiç ilgilenmiyor. Tarikat yurtlarında yetişen garibanlarla yetinmek lazım. AKP’nin Ayasofya, kılıç, halifelik gibi radikal dinci sembollere sarılması, eriyen oylarını toparlamada bu ekonomik krizde işe yarayacak gibi gözükmüyor. AKP’nin kemik tabanı cami cemaatinin yaşlıları yerlerini Z kuşağının gençlerine bırakıyor. Onlar siyasetle ilgilenmiyor, iyi bir eğitim, para kazanacakları iş istiyor. Hepsinin derdi kapağı yurtdışına atabilmek. Umutlarını tükettiniz, özgürlük arıyorlar, o kapatmaya çalıştığınız sosyal medyada nefes alıyorlar!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı