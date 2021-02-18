Yazgülü Aldoğan: Uyduruk mağara krokileriyle açıklanabilecek bir fiyasko değil bu

Herkes her şeyi biliyordu. Ben bile kaç kez yazdım, bundan önceki gazetemde. En son 2019’da HDP Diyarbakır il binası önünde anneler oturma eylemine başladığında aralarında iki de rehin annesi vardı. Müslim Altıntaş ve Adil Kavaklı’nın anne babasıyla konuştum, onları da burada yazdım. İktidar da biliyordu her şeyi, ne yaptılar? Sabır tavsiye ettiler! Neden? “Devlet, terör örgütüyle pazarlık etmez!” O yüzden iki askerimizi yaktı IŞİD, seyrettik! Yasını bile tutamadık.

Operasyon başarılamamıştır. Uyduruk mağara krokileriyle açıklanabilecek bir fiyasko değil bu. Askerlerimizi bu çok zor operasyona sürüklerken müjde vermek uğruna önü arkası iyi hesaplanmamıştır. Devlete emanet edilmiş ve terör örgütü tarafında rehin alınmış o görevlilerin, her ne pahasına olursa olsun, İsrail’in yaptığı gibi, sağ salim kurtarılması gerekirken neden bunun yapılmadığının hesabı verilmeli.

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Yazgülü Aldoğan’ın yazısı