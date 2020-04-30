Yazgülü Aldoğan: Sayılarda indirime gidildiğine ilişkin kanıtlar var

Korona ile ilgili istatistikler ne kadar doğru? Sayılarda indirime gidildiğine ilişkin kanıtlar var. Doğru kabul etsek bile eksik. Kim bu ölenler? Ben bir gazeteci ve sosyolog olarak incelemek ve yazmak istiyorum. Bilim insanları da ama veri namus gibi verilmiyor! ABD’de hasta hakları gözetilerek kayıpların isimleri dışında bütün bilgileri veriliyor. Virüsün yaş almış, erkek, kronik hastalığı olan, sigara içen kitlede daha büyük tahribat yaptığını biliyoruz. Ya gerisi? Kurbanların sosyoekonomik grupları nedir? Eğitimleri, gelirleri, meslekleri, işleri, yaşam biçimleri, yaşadıkları yer, ırk, etnik kökenleri belirleyici midir?

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı