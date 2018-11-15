Yazgülü Aldoğan: Sağlık personeline fidye uygulaması

En son icat; sağlık personeli için çıkarıldı. İnsanlar 7 yıl tıp okumuş, mezun olmuş, doktor olarak göreve başlayacak, niyeyse, güvenlik soruşturmasını geçememiş. Durumuna göre 75 bin ila 120 bin TL ödeyerek çalışma hakkını satın alacaklar! Şimdi bu doktorlar sakıncalıysa bırak çalışmayı, hesap versinler. Yok sakıncalı değiller, çalışabiliyorlarsa, ne parası, niye para alıyorsunuz?

Şimdi Meclis’te kavga gürültü çıkarılmaya çalışılan torba yasanın içindeki 5. madde, sağlıkçıları sivil ölüme mahkûm ediyor. Güvenlik gerekçesiymiş. Türkiye’de bin kişiye bir doktor düşerken binlerce doktor adayını, uzman doktoru “güvensiz” diye hastanelerde çalıştırma ya da çalıştırmak için bir tür fidye iste, duyulmuş görülmüş şey mi? Hastalandığında kim bakacak sana?

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O AKP’li milletvekillerine hiçbir doktor bakmasın kapılarına geldiğinde. Yasaların hukuka aykırılığı hiç bu kadar görünür olmamıştı.

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı