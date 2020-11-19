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Yaramazlara biraz batar!

Yazgülü Aldoğan: Parasını kıstı, yetkisini kıstı, engel çıkardı, adam yine yönetiyor!

Niye taktı? Çünkü parasını kıstı, yetkisini kıstı, engel çıkardı, adam yine yönetiyor! Kadir Topbaş’ın saçıp savurduğu paraları, sınırsız yetkisi yok ama ondan iyi yönetiyor. Kanal İstanbul’a karşı çıkıyor. Devlet projesiymiş, nerede yazıyor? Hiçbir yerde! Çünkü İmamoğlu “Kral çıplak” diyor.

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı

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