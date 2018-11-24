Yazgülü Aldoğan: O çocuklar eğitim fakültelerine boşuna mı gitti?

Doğan her üç çocuktan biri işsiz kalmaya mahkûm. Genç işsizliği tavan yapmış. Eğitim, bilimden kopmuş, dincileştirilmiş. Üniversite sayısı artmış ama içi boşalmış, kontenjanlar boş kaldı çünkü artık gençler de anladı ki o adı var kendi yok üniversitelere gittikleri zaman bir işe yaramıyor. Devlet kadrolarında liyakat değil, yandaşlık geçerli oldu; üstüne tek adamın her şeyi belirlemesi yüzünden ülke iyi yönetilemiyor. Enflasyon tavan yapmış, güya liberal ekonomi, zabıta depolarda soğan sayıyor! Hukuk derseniz, ütopya oldu. Muhalifseniz en ağır cezalar FETÖ’cü ve bölücü etiketi yapıştırılarak veriliyor. Bir KHK’li damgası çıkardılar, yüz binler işini kaybetti, sivil ölüme mahkûm oldu. Ve bütün bunları dile getirecek güçlü bir medya da kalmadı. Öğretmenler Günü dedik, kadına şiddet dedik, nereye geldik. Bu ders içerikleriyle, bu din eğitimi baskısıyla, bu ’15 Temmuz Destanı’ temalarıyla öğretmenler nasıl eğitim yapacaklar ki? Parası olan çocuğunu yurtdışına ya da özel okula kaçırıyor. Ya atanamayan öğretmenler faciasını anmadan olur mu? O çocuklar eğitim fakültelerine boşuna mı gitti? Edebiyat mezunu bir genç, öğretmen olmazsa ne iş yapacak, şiir mi yazacak? Bunalıma giren intihar ediyor, ayakta kalan polis oluyor!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı