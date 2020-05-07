Yazgülü Aldoğan: İnsan kendi ülkesini bu kadar mı hoyratça harcar?

İşkur önünde ağlayan ağlayana. İşim yok, param yok diyene “Vatan bölünmez, ezan susmaz”; faturalarımı ödeyemiyorum, zorunlu izne çıkarıldım diyene darbe yaptırmayız diye parmak salladığınızda sadece komik olmuyorsunuz, akıl sağlığınızdan da şüphe duyuluyor! Cami cemaatinden yaşlı amca, sizden benden daha iyi biliyor ezanın susmadığını, üstüne bir de sela, üstüne bir de dua, üstüne bir de ilahi eklenip sabah akşam hoparlörden duyulduğunu. Zaten iktidar koronayla en çok minareden mücadele ediyor maşallah!

Kendisinin bulamadığı maskeyi senin Amerika’ya yolladığını gördüğü zaman övünmüyor, kızıyor. Cebinde İşkur kapısına gitmek için dolmuşa binecek para yok, evde çocuklar aç, sen “Ezan susmaz!” diye bağırdığın zaman ona küfür etmiş oluyorsun! Darbe yapılacakmış, kiminle, yürümeyi bilmeyen askerler, adını bilmediğimiz komutanlarla mı? Şimdiye kadar maske işi gibi, ülkeyi de beceremedikleri için yönetemediklerini düşünüyordum, artık başka bir niyet arıyorum: İnsan kendi ülkesini bu kadar mı hoyratça harcar?

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Yazgülü Aldoğan’ın yazısı