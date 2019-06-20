Yazgülü Aldoğan: ‘İmamoğlu açık ara önde’ iddiasının amacı seçmeni rehavete sürüklemek

Peki, İmamoğlu İBB Başkanı olacak mı? Hiç şüpheniz olmasın. Ancak Cumhur İttifakı tarafından iki taktik yürütülüyor, birincisi “İmamoğlu açık ara önde, seçimi alacak” iddiası. Bunun amacı yazlıkçı seçmeni rehavete sürüklemek. Nasıl olsa kazanıyor, biz gitmesek de olur dedirtmek. Sanıldığı gibi arada çok büyük fark yok. Onun için herkes sandığa gitsin, oyunu versin, gitmeyeni uyarsın. Bu artık bir İstanbul seçimi değil. Bu artık Türkiye’nin bundan sonra ne olacağı seçimi. İkinci taktik, İmamoğlu’nu kötülemek; yalancı, öfkeli imajını yaymak. Bunun yanında bol rüşvet dağıtılıyor; İBB kart sahiplerinin hesaplarına 100 değil, 400 TL yattı. Kapı kapı dolaşan İBB personeli, her türlü vaatte bulunuyor.

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı