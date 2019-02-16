Yazgülü Aldoğan: Her dört gençten birinin işsiz olduğu ülkede toplumsal patlama OHAL koşullarıyla önleniyor

Her dört gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede toplumsal patlama olmaması ancak OHAL koşullarıyla önleniyor, tabii nereye kadar?

AKP iktidarı çözüm olarak ücreti devlet tarafından ödenecek altı aylık geçici iş icat etti! Erdoğan’ın müjde olarak verdiği haber, 2019’da İŞKUR’a kayıtlı 70 bin işsize, asgari ücret ve sigortanın İŞKUR tarafından ödenerek kamu kurumlarında istihdam edileceğiydi.

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O 6 aylık geçici iş kuyruklarında temizlik işçisi olarak çalışmak için gece yarısı kuyruğa giren gözü yaşlı üniversite mezunu gençler var!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı