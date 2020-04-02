Yazgülü Aldoğan: Halk size niye güvensin, kim size niye para versin?

Bağış toplamayı yasaklıyorlar. Niye? Halk belediyeye güveniyor, para oraya akacak. Halk size niye güvensin? Şimdiye kadar toplanan yardımlardan, kesilen vergilerden hangisinin yerine ulaştığını gördük? Devletin hesaplarına bağış, amirin imzalı emriyle yapılıyor; utanmanız lazım. Millet Haluk Levent’e güveniyor, Saray’a güvenmiyor! Kurulan vakıfların topladığı paralarla Muhammet Ali’nin malikânesini satın aldığınızı unutmadık, yurt yapıyoruz kandırmacasıyla New York’un en lüks yerinde gökdelen kiraladığınızı da! Kim size niye para versin!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı