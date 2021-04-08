Yazgülü Aldoğan: Haberler bizi hasta ediyor

Bilimsel bir şekilde test edilmiş sonuçlar: Haberler bizi hasta ediyor. Çünkü haberlerde kısırdöngü içinde çırpınan siyaset, iktidarda kalmaktan başka derdi olmayan ittifakın herkesi aptal yerine koyan algı operasyonları ve yok artık dedirten uygulamaları. Muhalefetin aman tatsızlık çıkmasın, üstümüze kalmasın diye yüreğimizi soğutmayan mıy mıy tavrı! Ekonomi haberlerinde iyice yüreğimiz şişiyor: Esnaf iflas ediyor, ramazanda lokantaları niye kapatıyorsunuz kardeşim, yaşam biçimimize müdahale bu, saat 19.00’da kapansın yine? İnsanlar işsiz. Emekli geçinemiyor! Virüs vurdukça vuruyor, hastalık can alıyor. Resmi rakam ölü sayısı günlük 200’ü aştı. Aşılamada önceliklerde haksızlık var. Öğretmenler niye aşılanmıyor? Sokakta kalabalığın içinde koşuşan kameraman aşılanmazken sarı basın kartlı diye kimler aşılanıyor? Covid neden meslek hastalığı sayılmıyor!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı