Yazgülü Aldoğan: Görmeye alışmamız gereken bir başka görüntü

Görmeye alışmamız gereken bir başka görüntü ise bundan böyle mintanlı, poturlu, sakallı ve hatta namaz takkeli devlet memuru! Memur-Sen “çağdışı yönetmelik” dediği kıyafet yönetmeliğine itiraz etmiş; kadınlar başını örtebiliyor artık, biz de inancımız gereği sakal bırakıp kravat takmadan işe geliriz diye. 73 bin üyeli sendika AKP’li olduğuna göre bunu laf olsun diye söylemiyor, pek yakında vizyonda!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı