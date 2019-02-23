Yazgülü Aldoğan: Görmeye alışmamız gereken bir başka görüntü

Görmeye alışmamız gereken bir başka görüntü ise bundan böyle mintanlı, poturlu, sakallı ve hatta namaz takkeli devlet memuru! Memur-Sen “çağdışı yönetmelik” dediği kıyafet yönetmeliğine itiraz etmiş; kadınlar başını örtebiliyor artık, biz de inancımız gereği sakal bırakıp kravat takmadan işe geliriz diye. 73 bin üyeli sendika AKP’li olduğuna göre bunu laf olsun diye söylemiyor, pek yakında vizyonda!
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