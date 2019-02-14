Yazgülü Aldoğan: Glasnost öncesi Rusya, SSCB’de iken Moskova’da görmüştüm aynı manzarayı

Tanzim satış çadırlarını dolaştım. Glasnost öncesi Rusya, SSCB’de iken Moskova’da görmüştüm aynı manzarayı. Yaşlı, yorgun, küskün, omuzları çökük kadınlar, erkekler. Ayaklarını ve pazar çantalarını sürükleyerek iki kilo soğan, lahana almak için kuyrukta bekliyor. İki de yancı koymuşlar, gaz veriyor: “Esnafın da burnu sürtecek böylece, iyi oldu, görsünler günlerini!” 1 Nisan’dan sonra kimin burnu sürtecek merak ediyorum. Bu zararına satışlar seçime kadar devam eder. O da AKP’li belediyelerin birkaç büyükşehirde seçim kıyağı olarak. Halk bunu görebiliyor mu? Yandaş medyadaki ‘overdose’ Erdoğan güzellemesinden ambale olmuş vaziyette. Ne söylesen inanıyor. Ama… Üretici kızgın. Yanlış tarım politikalarıyla getirildiği darboğazdan bir de sorumlu tutulup terörist ilan edilmesine fena kızgın. Nisan Bir şakasını kim yapacak, onu da göreceğiz. Ah bir de muhalefet adam olsaydı!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı