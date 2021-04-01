Yazgülü Aldoğan: AKP gençliği dediğiniz zaman akla Kürşat gelecek

Kürşat, Efe Subaşı ve diğerleri, masum bir bebekti. Ama vicdanları masum değildi, hırsları vardı, Rabbim de verdikçe verdi. Ne ki bu prototiplerin imalat hataları var, hak etmeden elde ettiklerini ve yaşadıkları şatafatı göstermeyi seviyorlar, Kürşat da gösterdi, Subaşı da. Ve bu görüntüler en somut haliyle “Kral çıplak” dedirtti! Kürşat’ın suçu AK Parti’nin icraatlarından da ak tozu çekmesi değil, o kendisini ilgilendirir; o, sıfırdan elde edilmiş haksız servetin yol haritasını gösterdi, memur bu kadar çarpıyorsa, yukarıda neler olmaz, herkesin gözüne soktu, “Kral çıplak” derken sembol oldu. Artık AKP gençliği dediğiniz zaman akla Kürşat gelecek, lüks arabasının içinde pudraşeker çekerken. Ha bir de danışman vardı sahiden, yerde yatan maden işçisine hırsla uçarak tekme atan!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı