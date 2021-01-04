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Yaramazlara biraz batar!

‘Yazdığın yer patronun verdiği köşedir’ diyen Özkök’e Selvi’den yanıt: Ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam

Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi aynı gazetedeki meslektaşı Ertuğrul Özkök’ün hakkındaki yazısına sert yanıt verdi: “Üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam.”

Gazetenin iki yazarı arasındaki diyalog, Özkök’ün 1 Ocak tarihli yazısıyla başlamıştı.

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Özkök, Selvi’nin bir önceki günkü yazısındanBen yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım…” cümlesine “Aman Abdulkadir aman haa diyerek tepki göstermişti. Özkök yazısının devamında şu ifadelere yer vermişti: “O nedenle bir abilik yapayım, epeydir gazete köşelerinde sürünen tecrübeli biri olarak şunu söyleyeyim: ‘Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir…’

Nasıl ki bir siyasetçi seçimde aldığı oyu, ‘Halkın kendisine 4 yıllığına ülkeyi yönetmesi için verdiği  izin‘ olarak değil de ‘Tanrı tarafından verilmiş bir misyon ve hak‘ olarak görmeye başladığı zaman demokraside işler hiç iyi gitmiyor demekse…

Bir gazeteci de yazdığı köşeyi ‘ilahi bir halk iradesi‘ olarak görmeye başladı mı… Aman ha…

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Tanrıyazar‘ katına çıkmaya hazır bir ruh haline gelmiş demektir…

Orası da pek makbul bir makam değildir.

Sen mütevazı bir insansın… Aman dur, o çizgiyi geçme derim….”

Selvi’den yanıt

Selvi bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen tartışmanın geçmişini özetleyerek şunları yazdı:

“Ankara temsilcileri ile yıl sonu toplantısında Kılıçdaroğlu’na, ‘CHP’den dindar bir parti olması beklenemez‘ dediğim soruluyor.

CHP Lideri, ‘Kimin daha dindar olduğunu kim bilir? Allah’ın birisine verdiği böyle bir yetki mi var? Selvi’ye böyle bir yetki mi verilmiş‘ diye yanıt veriyor.

Ben de bunun üzerine, ‘Gazeteci, yetkiyi okurundan alır. Ben de halkımızdan alıyorum. Kılıçdaroğlu’ndan alacak değilim‘ diye yanıt verdim.

Şimdi bu soruyu Ertuğrul Bey’e sormak istiyorum. Yazdığınız bir yazıda siyasi bir çıkarım yapsanız ve yaptığınız bu siyasi çıkarıma MHP ya da AK Parti, ‘Ertuğrul Özkök bu çıkarımı yapmak için yetkiyi kimden alıyor?‘ diye sorsa, siz ne yanıt verirsiniz?

Özkök’e “Gazeteci kamu adına sorular sormaz mı, halkın sesi olmaz mı” diye seslenen Selvi yazısını şöyle sonlandırdı: “Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım. Ancak üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam. Lütfen o çizgiyi aşmayın.”

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