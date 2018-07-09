Yazdığı mektupla ortaya çıktı: 12 yaşındaki çocuk, amcasının istismarına uğramış

Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Kars’ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri, geçen 2 Ocak’ta koridorda üzerine not yazılmış bir defter yaprağı buldu.

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“Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu yazan, kirlendiğini, altı kişinin tecavüzüne uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirtiyor ve “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diyordu.

Öğrencilerin öğretmene verdiği notun 12 yaşındaki S.’ye ait olduğu anlaşıldı. Öğretmenlerinin çağırıp, “Sen mi yazdın” diye sorduğu S., “Aile içinde taciz ediliyorum. Annemin bilgisi yok. Bu durumu anneme söyleyemem. Kimseyle paylaşamıyorum. Duyulmasından korkuyorum. Canım tehdit altında” dedi. Okul yönetimi milli eğitim müdürlüğü ve savcılığı bilgilendirdi.

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Amca itiraf etti

Kars bşsavcılığında ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. Amcasının ilk olarak ilkokul dördüncü sınıfa giderken kendisine dokunduğunu anlatan S., “Amcam askerden gelmişti. Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüzde bulundu” dedi.

İstismarın bugüne kadar sürdüğünü söyleyen S., çok kez istismara uğradığını belirtti.

S., diğer beş kişinin de aynı okulda okuyan çocuklar olduğunu söyledi. Köylüsü olan bu çocukların kömürlükte ve koyunları otlatırken kendisine dokunduklarını anlatan S., eylemin bir kez yaşandığını söyledi.

İfadeler üzerine gözaltına alınan 28 yaşındaki amca Vedat, suçlamayı kabul etti ve istismarı şöyle anlattı: “Dört, beş yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. yanıma geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri zaman zaman yaptım. Kendisi izin veriyordu.”

Nişanlı olduğunu belirten amca, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 6 Ocak’ta tutuklandı. Hakkında dava açılan Vedat, bu hafta Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

S.’yi istismar eden çocuklar da yargılanacak.

Bu süreçte S.’nin 15 yaşındaki ablası G.’nin de amca tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Abla, sosyal hizmet uzmanlarına verdiği ifadesinde “Amcam para vererek, çeşitli yerlerime dokunuyordu” dedi. Ancak G., savcılıkta ifadelerini değiştirdi. Sosyal hizmet uzmanı, ilk ifadesinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.