Yazarların yargılandığı Zaman davasında karar açıklandı

Kapatılan Zaman yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Zaman gazetesinin eski yazar ve editörlerine yönelik dava açılmıştı.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dördü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Davada karar bugün açıklandı.

Mahkeme, yazarlar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla sekiz yıl dokuzar ay hapis cezası verdi.

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Yazarlar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’a 10 yıl altışar ay, gazetenin eski Ankara temsilcisi İbrahim Karayeğen’e ise dokuz yıl hapis cezası verildi.

Hapis cezası alan sanıklara, dava aşamasında isnat edilen darbecilik suçlamasından ceza verilmedi.

Beraat ve tahliyeler

Gazeteci-yazar Lale Sarıibrahimoğlu, eski sorumlu yazıişleri müdürü Mehmet Özdemir, akademisyen İhsan Dağı, muhabir Nuriye Ural, yazar Orhan Kemal Cengiz beraat etti.

Öte yandan kararla birlikte İbrahim Karayeğen ve Ahmet Turan Alkan’ın tahliyesine karar verildi. Ünal ve Türköne’nin tutukluluk halleri devam edecek.

Tutuksuz sanık Ali Bulaç’ın tutuklanması yönünde bir karar verilmedi.