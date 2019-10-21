‘Yazarlar ve Yapıtlar’ sergisi İstanbul’un ardından Ankara’da

Avustralya’da yaşayan şair, yazar, ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ sergisi, İstanbul’un ardından 22-30 Ekim tarihlerinde Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.

Oruçoğlu’nun ‘Oscar Wilde’ adlı çalışması

Eserlerinde insanlığın ortak meselelerine dikkat çeken Oruçoğlu, yapıtlarında cevabını aradığı evrensel soruların kendisine verdiği ilhamdan yola çıkarak yarattığı imgeleri kullanıyor.

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‘Yazarlar ve Yapıtlar’ sanatçının yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türk ve dünya yazarları ve yapıtlarından oluşan bir sergi.

Sergide yer alan çalışmalardan ‘Sait Faik’

Sergide ayrıca ‘çocuk’, ‘kadın’, ‘çırak’, ‘maden işçisi’ ve ‘aborjin’ konulu resimler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şimdiye kadar toplam altı ülkede 70’e yakın sergiyle sanatseverlerle buluşan Oruçoğlu’nun 13’ü roman, yedisi şiir, ikisi masal olmak üzere 30 kitabı yayınlandı.

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Sanatçının ‘Yılmaz Güney’ isimli çalışması

Çankaya Belediyesi’ne ait Galeri Çankaya’da yarın başlayan sergiyi saat 18:00 itibarıyla gezebilirsiniz.