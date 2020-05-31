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Yaramazlara biraz batar!

Yazar ve çevirmen Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Akademisyen, yazar ve çevirmen Oruç Aruoba 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Twitter/Metis Yayınları

Paul Celan ve Rainer Maria Rilke gibi şairlerin yanısıra, Ludwig Wittgenstein ve Friedrich Nietzsche gibi filozofların da metinlerini Türkçe’ye kazandıran Aruoba’nın vefatının ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

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Aruoba’nın kitaplarının çoğunu yayınlayan Metis Yayınları, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı: “Sevgili Oruç Aruoba’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz.”

Felsefeci Kaan H. Ökten ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Oruç Aruoba vefat etmiş maalesef… ‘Özlem, herşeyi kaplayan boşluktur.’ Çok fena…”

Psikolog ve yazar Cem Mumcu, “Gitmek istemişsin. Ara ara bir kaç kelime gönderirim sana. Görüşmek üzere” dedi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu da paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Oruç Aruoba. Çocukluğumuz… İlk gençliğimiz… Ne çok şey öğrendik sizden. Gidişinizi kelimelerinize saracağız. Nur içinde uyuyun.”

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