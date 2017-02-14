Yazar Uyurkulak’a ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yedi buçuk yıla kadar hapis talebi

Yazar Murat Uyurkulak hakkında Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre bugün görülen duruşmada savcı. talebini Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesine dayandırdı.

DUyurkulak’ın avukatı Hürrem Sönmez ise “Bir önceki duruşmada belirtmiştik. Savcının kendisi terör örgütünden yargılanıyorken bu dava yok hükmündedir. Beraat talep etmiştik. Mahkeme bunu göz önüne almadı, bu talebimize ilişkin karar da oluşturmadı da. Savunmamı yapmak için süre istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme, davayı 7 Mart’ta erteledi.

Madde 7/2 ne diyor?

Söz konusu madde şöyle: “Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.

‘Örgüt propagandası’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamaları yöneltilen yazar Aslı Erdoğan, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Necmiye Alpay, ‘öngörülen cezanın miktarı, gazetedeki yayınlar ve yazılar, gazete içerisindeki konumu ve serbest kalması halinde kaçacağı’ gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

Son olarak Erdoğan ve Alpay dahil dokuz isme ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dilbilimci yazar Necmiye Alpay ve yazar Aslı Erdoğan ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilmişti.