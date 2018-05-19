Yazar Ursula Le Guin’in hayatını anlatan belgeselden ilk fragman: ‘Worlds of Ursula K. Le Guin’

‘Yerdeniz’ serisi, ‘Mülksüzler’, ‘Karanlığın Sol Eli’ gibi bilimkurgu klasikleri arasında yer etmiş çok sayıda eserin yazarı Ursula Le Guin’in hayatını anlatan belgeselden ilk fragman yayınlandı.

Ursula Le Guin, geçen ocak ayında, 88 yaşında yaşama veda etmişti.

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Gazeteci Arwen Curry’nin 2016 yılında kitle fonlama sitesi Kickstarter’dan belgesel için kaynak aramasıyla başlayan süreç, Curry’nin kısa sürede, amaçladığı bütçenin iki katına ulaşmasıyla son buldu.

‘Worlds of Ursula K. Le Guin’ adını taşıyan belgeselde, Neil Gaiman, Margaret Atwood, Theodora Goss gibi isimlerle yapılan söyleşilerden parçalar yer alırken, Le Guin de, yazmaya başlama nedenini ve yaratım sürecini anlatıyor.

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Özel çizimler ve animasyonlar eşliğinde, Le Guin hakkında çalışan akademisyenler ve yazarın hayranları, ünlü yazarın kendileri üzerinde bıraktığı etkiden bahsediyor.

Fragmanın sonunda Le Guin şöyle diyor: “Bir şeyi hakkıyla yapmayı öğrenmek bir ömür boyu sürebilir.”