Yazar Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

‘Yerdeniz’ serisi, ‘Mülksüzler’, ‘Karanlığın Sol Eli’ gibi bilimkurgu klasikleri arasında yer etmiş çok sayıda eserin yazarı Ursula Le Guin 88 yaşında yaşama veda etti.

Oğlu Theo Downes-Le Guin, annesinin 22 Ocak’ta öğleden sonra Portland’daki evinde hayatını kaybettiğini açıklarken ölüm nedeninin netleşmediğini, kalp krizi olabileceğini ifade etti.

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Yazar son aylarda kalp rahatsızlıkları yaşıyordu. Oğlu, Ursula Le Guin’in son anlarına kadar zihninin yerinde olduğunu söyledi.

Theo Downes-Le Guin, “İki ay öncesine kadar yazabildiğine kendisi de şaşırıyordu” dedi. Oğlu, annesinin son zamanlarında ‘yalnızca kendi zevki için yazdığından’ biraz suçlu hissettiğini dile getirdi.

Ailesi teşvik etmiş

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Le Guin Oregon’un Portland kentinde, eğitimli bir ailenin üç erkek çocuktan sonra dünyaya gelen küçük kızıydı.

Le Guin’in annesi yazar, babasıysa antropologdu. Le Guin çocukluğunu anlatırken, ağabeyleri Clifton, Theodore ve Karl Kroeber gibi kendisinin de anne ve babası tarafından her zaman okumaya, sorgulamaya ve tartışmaya teşvik edildiğini söylemişti.

Mitoloji ve bilimkurguya büyük bir ilgi duyan Le Guin, ilk kısa hikayesini 9 yaşındayken yazmış, 11 yaşına geldiğindeyse ilk bilimkurgu hikayesini basılması için ‘İnanılmaz Bilimkurgu’ adlı dergiye göndermişti.

Le Guin’e ikinci Hugo ve Nebula ödüllerini getiren kitabıysa ‘Mülksüzler’ oldu. Birisi anarşist, diğeri kapitalist totaliter iki gezegenin hikayesini anlatan kitap, edebiyattaki en önemli kapitalist sistem eleştirilerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Le Guin’in kendisi de ‘Mülksüzler’i bir anarşist ütopya olarak tanımlıyordu.