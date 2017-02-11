Yazar Salman Rüşdi, yeni kitabında Obama ve Trump dönemlerini anlatacak

‘Şeytan Ayetleri’ kitabıyla tartışma yaratan Britanyalı yazar Salman Rüşdi, yeni kitabında başkanlar Barack Obama ve Donald Trump dönemi ABD siyasetini anlatacak.

Guardian’da yer alan habere göre kimlik, hakikat, terör ve yalanları anlatan kitap, ABD’nin son sekiz yıllık siyasi hayatını konu edecek.

Rüşdi’nin ‘The Golden House’ (Altın Saray) 13’üncü romanında genç bir ABD’li yönetmenin trajedilerle boğuşan bir aile tarafından insanlığı öğrenmesi hikayeleştirilicek.

Obama’nın 2008’deki yemin töreniyle başlayan kitapta siyasi ve toplumsal olayların yanısıra ABD’de yaşanan dönüşümün çerçevesi çizilecek.

‘Geceyarısı Çocukları’ ve ‘Utanç’ gibi romanlarıyla edebiyat dünyasında ses getiren Rüşdi, 1988’de yayımlanan ve Muhammed peygambere hakaret ettiği iddia edilen romanı ‘Şeytan Ayetleri’ yüzünden ölüm tehditleri almış, bir süre polis gözetiminde yaşamak zorunda kalmıştı.

Rüşdi’nin son romanı ise 2015’te yayımlanan ‘İki Yıl Sekiz Ay Yirmi İki Gece’ydi.