Yazar Şahin Alpay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi: AYM ‘görev gaspı’ yaptı

Eski Zaman yazarı Şahin Alpay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı. Ancak Altan ve Alpay’ın yargılandıkları iki farklı ağır ceza mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararının ellerine ulaşmadığını gerekçe göstererek ikilinin tahliye talebini reddetmişti.

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Ret kararının ardından Alpay’ın avukatı ‘hukuka aykırılık’ iddiasıyla İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne tekrar başvurarak tahliye istemişti.

‘AYM kararı bağlayıcı değildir’

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre mahkeme Alpay’ın tahliye talebini bir kez daha reddetti.

Kararda şöyle dendi: “Anayasa Mahkemesi’nin dosyamızın esasına girerek karar vermesi ‘görev gaspı’ niteliğindedir. AYM’nin, bireysel başvuru üzerine hak ihlali olup olmadığı noktasındaki değerlendirmesi sınırsız değildir. Anayasa Mahkemesi hangi nedenle olursa olsun, yerel mahkemelerin yerine geçerek ‘delil değerlendirmesi’ ve ‘yerindelik incelemesi’ yapamaz. Ceza muhakemelerinin ‘mahkumiyet ya da beraat’ yönündeki kararlarının yanlış olduğunu söyleyemeyeceği gibi, ‘delil durumu yetersizdir, o nedenle başvurucunun hakkı ihlal edilmiştir’ kararı vermesi de mümkün değildir. AYM’nin bağlayıcı niteliğindeki kararları anayasa ve kuruluş kanununa uygun olarak verdiği kararlar içindir. Bunun haricinde kararların ‘kesin ve bağlayıcı’ olduğundan söz edilemez.”