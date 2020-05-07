Yazar Ragıp Zarakolu’na soruşturma

İstanbul başsavcılığı, yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Bianet

DHA’nın haberinde, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un suç duyuruları sonrası başlatıldığı belirtildi.

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Haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturmayı ‘darbe mesajı vererek anayasal düzeni hedef almak’ suçundan yürüttüğü kaydedildi.

Zarakolu’nun kaleme aldığı ‘Makus kaderden kaçış yok’ başlıklı yazı, geçen günlerde artigercek.com ve Evrensel gazetesinde yayınlanmıştı.

Yazı nedeniyle Erdoğan ve Altun, yazar ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Erdoğan’ın avukatının dilekçesinde, yazıda yer alan, “Korona günleri, bırakın Türkiye’yi, tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil” ifadeleriyle, ‘darbe özlemi’ vurgulandığı ve ‘darbe seviciliği’ yapıldığı öne sürülmüştü.