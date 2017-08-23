Yazar Orhan Pamuk: Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil, bu yüzden buradayım

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, darbe girişimiyle ilgili hislerinin geçen bir yılda değiştiğini söyledi.

Sokaklara çıkıp tankları durduran insanlara hala minnettar olduğunu dile getiren Pamuk “Ancak hükûmet askeri darbeyi liberallerin çoğunu tasfiye etmek için kullandı” dedi.

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‘O cesur insanlara minnettardım’

Medyascope’tan İlker Kocael’in çevirisine göre Slate.com’dan Isaac Chotiner’e konuşan Pamuk, 15 Temmuz gecesi yaşananları internet ve televizyondan takip ettiğini belirterek şunları söyledi: “Büyük bir hayret ve dehşetle izledim. Gece 3’e kadar izlemeye devam ettim ve darbeci askerlerin başarılı olamayacağını anlayınca uyku hapı aldım. O kadar taşkın ve gergin bir hâldeydim ki uyuyamayacağımı fark ettim. Girişimin başarısız olmasından çok memnundum; ayrıca sokaklara çıkan ve tankları durduran o cesur insanlara minettardım. O insanlar benim ya da sizin gibi Batı Avrupalı anlamda liberal değillerdi, Erdoğan’ı, ya da partilerini, ya da demokrasilerini destekleyen insanlardı. Benim liberal değerlerimin taraftarı değildiler ancak dolaylı da olsa Türkiye’nin demokrasisini korudular.”

‘Liberalleri tasfiye için kullanıldı’

Nobel ödüllü yazar “Şimdi bir yıl sonra da aynı şeyleri mi hissediyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır, şimdi aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu insanlara hâlâ minnettarım, ancak hükûmet askeri darbeyi liberallerin çoğunu tasfiye etmek için kullandı. Hükûmeti eleştiren insanların çoğu devletten atıldı. Şu an hapiste olan 40 bin kişi var ve hâlâ 140 gazeteci hapis yatıyor. Türkiye’de kurguya dayalı kitaplar yazmakla ilgili bir sorun yok, ancak gazeteciler, siyasi yorumcular gibi siyasete değen işler yaptığınızda başınız derde giriyor ya da…”

‘Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil’

“Türkiye’de birçok cesur insan var” diyen Pamuk şöyle devam etti: “Türkiye, iktidar partisinden, Erdoğan’dan ya da AKP’den ibaret değil. Cesur liberaller, korkmadan mücadele eden insanlar var. Son seçimde hükûmet tarafı yüzde 51 alırken muhalefet yüzde 49 aldı. Kafa kafaya, ilginç bir durum. Bu yüzden buradayım, ve tabii ki, burası benim ülkem.”