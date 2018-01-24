Gözaltındaki yazar Nurcan Baysal serbest bırakıldı.

Baysal, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 21 Ocak’ı 22 Ocak’a bağlayan gece kapısı kırılarak gözaltına alınmıştı.

Reklam

Yazara sorgusunda harekatla ilgili beş Twitter mesajı soruldu. Baysal, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa götürüldü.

Savcıya ifade veren Baysal, adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, yazarı adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı. Baysal ayda bir gün karakola giderek imza verecek.

‘Savaşa karşıyım’

Diken’e konuşan Baysal, polis baskını sırasında halen uyumamış olduklarını, kapının kırıldığında çocuklarını çok korktuğunu söyledi.

Baysal, “Yalnızca savaşa karşı olduğumu, ne Türklerin ne de Kürtlerin ölmesini istediğini söyledim” diye konuştu.