Yazar Noyan’ın ‘Listem hazır’ cümlesi tartışma yarattı: Kanal özür diledi

Yazar Sevda Noyan’ın Ülke TV’de sarf ettiği “Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır” sözleri tartışma yarattı. Kanal özür diledi.

Noyan, 3 Mayıs’ta Ülke TV’de yayınlanan ‘Arafta Sorular’ programında, son zamanlarda başlayan ‘darbe tartışmaları’ üzerine şunları söyledi: “(15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi) İlk başlandığı andan itibaren attığım tweet’te de ‘Geleceğiniz varsa göreceğiniz var’ diye bir şey yapmıştım. Geçen gece de aynı şeyi söyledim. 15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz bu konuda maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede halen var böyle üç-beş… Benim listem hazır açıkçası.”

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Noyan’ın sözlerinin tartışma yaratması üzerine Ülke TV yazılı açıklama yayınlayarak yazarın darbe ve darbecileri eleştirmenin ötesindeki söylemlerinin tasvip edilmediğini dile getirdi.

Noyan, eleştiriler üzerine Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında, söylediklerinin arkasında olduğunu, cümlelerinin çarpıtıldığını kaydetti.