Yazar Murat Sevinç: Kalmak isteyenler enayi, gitmek isteyenler hain değil

Diken yazarı Murat Sevinç, Türkiye’de çok mutsuz olan birinin başka ülkelerde de çok mutlu bir yaşam kurabileceğini düşünmediğini belirterek “Burada kalmak isteyenler enayi değil, gitmek isteyenler de hain değil” dedi.

Murat Sevinç’in Diken’de yazdığı çoğunlukla gündeme dair yazılarının yanı sıra gazeteduvaR’da anlattığı garsonluk anıları da ilgiyle okunuyor ve seviliyor. Kısa sürede kendine kemik bir okur kitlesi edinen bu yazılar, Sevinç’in ilk kitabı ‘Hey Garson!’da bir araya geldi. April Yayıncılık etiketiyle çıkan kitapta Murat Sevinç, lisansı bitirir bitirmez dil öğrenmek üzere gittiği Londra’da yaşadığı yaklaşık bir buçuk yıllık garsonluk deneyimlerini anlatıyor. Elbette bunlar öylesine gençlik anıları ya da seyahat notları değil.

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İnsanları gözlemleyebilmek için son derece ideal bir meslek olarak garsonluk, Murat Sevinç’e de özellikle demokrasi ve eşitlik kavramlarının gündelik yaşamımızda nasıl konumlandığını çözümlemek için harika bir fırsat vermiş. Anılarında bu çözümlemelerini de açık yüreklilikle paylaşan Sevinç, coğrafyadan ziyade kültürlerden mürekkep minik bir atlas koyuyor önümüze.

Özellikle hükümet nezdinde de bir gündem maddesine dönüşen beyin göçü tartışmalarının alevlendiği bugünlerde Murat Sevinç, Medyapod’da yayınlanan Anlatsam Roman Olur programında ‘Hey Garson!’ adlı yeni kitabı üzerinden gitmenin mi yoksa zor kalmanın mı zor olduğunu Nida Dinçtürk’e anlattı.

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Gençler arasında çok popüler bir hayal, yurtdışına gitmek. Üstelik her zaman illa kariyer hedefiyle değil, “Bir şekilde kendimizi atalım da nasıl atarsak atalım” düşüncesiyle… Siz, zamanında gitmiş biri olarak bu genel eğilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülke koşulları düşünülünce bu anlaşılabilir. Ben böyle taleplere tepki gösterilmesinden yana değilim. Gitmek isteyeni de kalmak isteyeni de desteklemekten yanayım. Ama ben alelacele buradan gitmek isteyenlerin ileride canlarını sıkacak bir tercih yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Birincisi, yurtdışında yaşamak o kadar kolay değil. Oralarda tutunmak da öyle kolay değil. Doğrusu, gitmek isteyen insanları zorlu bir hayat bekliyor. Hayal ettikleri şeylerle karşılaşmayabilirler. Evet, böyle bir hayat seçilebilir ama insan kendine kendi toprağında kendi kültüründe biraz daha fazla şans tanımalı diye düşünüyorum. Gitmek isteyene destek olmalı ama bir kızgınlıkla gitmek isteyenlere de biraz daha dur düşün, demeli. Bu biraz daha dengeli olur. Dil için söylenen bir şey vardır ya, kendi dilini bilmeyen insanlar yabancı dili de öğrenemezler. Aynı şeyi yaşama da uyarlayabiliriz. Bu memlekette çok mutsuz olan ve bir türlü bir yaşam kuramayan birinin bir başka ülkede çok mutlu olacağı bir yaşam kurabileceğini de düşünemeyiz. Özetle: burada kalmak isteyenler enayi değil, gitmek isteyenler de hain değil.

‘Bu çocuklar özgürlük ve insan gibi yaşamak istiyorlar’

Beyin göçü devlet nezdinde de çok tartışılan bir konuya dönüştü. İlber Ortaylı bir açıklama yaptı: Burada lisans okuyup Amerika’da garsonluk yapıyorlar, diye. Bu gidişler biraz devlet tarafını da endişelendiriyor gibi görünüyor.

Endişelenmeliler zaten. Ama salt endişenin bir yararı yok. Bu insanlar gitmek istiyorsa bunun nedenleri var. Bu dönemde çok fazla insan gitmek istiyorsa bunun siyasi nedenleri var. Demek ki burada kendileri için bir gelecek göremiyorlar. Bizler ihraç edildikten sonra yurtdışındayken e-posta yazan birkaç öğrencim, çok iyi niyetle şunu sordular: “Siz bize her derste, ‘Gidin yurtdışında master-doktora yapın, gezin görün, dünyayı tanıyın bu çok önemli ama sonunda ülkenize dönün’ diyordunuz. Hala aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?” Bu çocuğa bunu sorduran şey, hocalarının atılmış olması. Şu anda Türkiye’de mezuniyet durumuna gelen, iyi kötü kafası çalışan, dil bilen, akademi isteyen bir gence umut verecek nasıl bir akademi var, nasıl bir ülke var diye bakarsanız bu insanların neden gitmek istediğini anlarsınız. Ama Türkiye’yi yönetenler bunu anlamamakta ısrarcı. Şimdi çok matrak bir yöntem bulmuşlar: 24 bin TL verilecekmiş yurtdışındaki okumuş insanları tekrar Türkiye’ye getirmek için. Bu, sorunu hiç anlamadıklarını gösteren bir şey. Ben halihazırdaki yöneticilerin bunu anlama niyeti olduğunu da sanmıyorum. Örneğin; para dışında özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzı gibi insanların bir yerde yaşamasını sağlayan başka unsurlar da var. Bu unsurlar üzerine düşünmezseniz 24 bin lira verildiğinde insanların geri döneceğini varsayabilirsiniz. Biraz bakış açısını değiştirmek gerekli. Bu çocuklar özgürlük istiyorlar, insan gibi yaşamak istiyorlar. İnsan gibi yaşamaktan anladıkları da diğerlerinin ve iktidarın anladıklarından farklı.

Bu yanıtınız bana, kitaptaki bahşişlere çöken patronların hep Müslüman oldukları tespitinizi anımsattı.

Burada belirleyici olan sadece Müslümanlık değil, onlar Doğuluydu. Biri Türk lokantasıydı, diğeri de Mısırlıydı. Şimdi bu bahşişi vermeyen iki lokantanın da Doğu’dan olması, hakikaten önemli bir gösterge. Oysa diğer kültürlerden olanlar, yapılması gerekenleri yapıp bahşişleri alması gereken insanlara veriyorlardı. Herhalde pek çok aklı başında insan, karşılaştığı insanın diniyle, etnik grubuyla, cinsiyetiyle ilgilenmiyor. Nasıl biri olduğuyla ilgileniyor, bize nasıl davrandığıyla ilgileniyor. Biraz daha böyle bakan insanlar için İngiltere’de yaşamak, Fransa’da yaşamak, Bulgaristan’da yaşamak ya da Suriye’de, İran’da, Irak’ta yaşamak bu insanlar için çok büyük bir dert değil. Çünkü nasıl bir ortamda, nasıl bir dünyada ve nasıl insanlarla yaşadıklarına bakıyorlar. Ben bunu daha önce bir yazıda örnek vermiştim: Çok uzun yıllar önce başka bir gerekçeyle gittiğim Norveç’te bir balıkçıya girdim. Balıkların adını bilmiyordum ve balıkların üzerindeki fiyata bakıp, diyelim ki 10 Kron, ondan bir kilo istedim. 10 Kron’u çıkardım, adam yalnız bu balık 15 Kron dedi. Çünkü ben yanlış bir balık istemişim. Hata benim çünkü ben o alfabede o balığın ismini bilmiyorum. Doğal olarak bir 5 Kron daha çıkardım, adam almadı. Ben inatla vermeye çalıştım adam da inatla almadı. Gerekçesini de şöyle açıkladı: Sen onun 10 Kron olduğunu düşünerek bu balığı istedin. Dolayısıyla ben de senden 10 Kron alacağım dedi. Şimdi o ülkedeki din evanjelik lüteryen. Şimdi birileri bakıp da bu adam cehenneme gidecek ama bilmem kaç tane ihaleyi götürmüş bir değerli müteahhidimiz sırf başka bir dinden olduğu için cennete gidecek dediğinde bana çok ilginç geliyor. Ben o evanjelik her nereye gidiyorsa oraya gitmeyi tercih ederim.

‘İnsanları çeşitlilik içinde algılamalı’

Siz bu yaklaşık bir buçuk yıllık garsonluk deneyiminizde coğrafyalara dair çok isabetli tahliller yapıyorsunuz. Tabii bunun garsonluğun insanları gözlemlemek için çok ideal bir meslek olmasıyla da alakası olmalı…

Tabii. Hayatım boyunca karşılaşmadığım kadar çok insanla karşılaştım. Bir de Londra gibi kozmopolit olduğu düşünülürse, insan çeşitliliğine bir de farklı milletlerden insanlar ekleniyor. Şimdi ben kağıt pahalı diye kısa kestim. Yoksa kitapta anlattığımın iki katı kadar daha anlatacak şey vardı ama insanlar bir sigara parasına kitap alabilsinler diye daha uzatmak istemedim. Bu yüzden Hintlisi, İngiliz lokantası falan bunların hiçbirini anlatmadım. Bir de çalıştığımız her lokantada mutfaklarda ve garsonlukta da farklı farklı kültürlerden çok insanla karşılaşıyorsunuz. Hakikaten insanı çok zenginleştiren bir şey. Bizim millet biraz yeryüzünde eşi benzeri olmadığını düşünür ama dünyada tek değiliz. Düşünsenize, dünyada 6-7 milyar insan var. Biz hepi topu 70-80 milyon insanız ve bunun da yalnızca bir kısmını tanıyoruz. O yüzden ben yurtdışına gitmek isteyen arkadaşlara da şunu hep hatırlıyorum: Batı dediğimiz, 300-400 milyon insandan oluşuyor. Bu dünya nüfusunun 3 milyar kadarı da korkunç yoksulluklar içinde yaşıyor. Dolayısıyla biz en kötü durumda değiliz. Onu da kabul etmek lazım. Ayrıca örneğin İngiltere için de çok kötü koşullarda yaşayan insanlar da var. Biz hep turistik gezi için gidiyoruz, orada yaşıyoruz ama insanlar orada turist değil. Türkiye’ye turist olarak gelenler de buraya çok hayran çünkü yoksul semtlerinde ve gecekondularında dolaşmıyorlar. O yüzden de –eğer taksici tarafından dolandırılmaz ya da tacize uğramazsa- hep güzel anılarla gidiyorlar. İnsan evladını birazcık çeşitlilik içinde algılamakta yarar var.

‘Çöp toplayan insanla bir bakan arasındaki fark, görev farkıdır’

Garsonlara teşekkür edilmediği için demokratik olmadığımız yönündeki tespitiniz üzerine de konuşalım istiyorum. Doğu toplumları neden zarafetin asaletini anlayamıyor?

Doğrusu ben, Doğu toplumu diye genelleştirmek istemem. Hakikaten İran’da garsonlara nasıl davrandıklarını bilmiyorum ama Türkiye’de biliyorum. Bu ülke insanı eşitlik ilkesinden fersah fersah uzak. Burada oturan müşteri kendini garsonla eşit görmüyor, AVM’ye giden, AVM çalışanı ile kendisini eşit görmüyor. AVM’de çok pahalı bir firmadaki tezgahtar daha gariban bir firmadaki tezgahtarla kendisini eşit görmüyor. Elbette bu yüzden demokratik olmuyor değiliz ama demokrasi dediğimiz devletle toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna dair bir kavramdır. Devlet, toplumuyla eşitlikçi bir ilişki kurmuyor. Dolayısıyla toplumun fertleri de birbiriyle eşitlikçi bir ilişki kurmuyor. Bu ülkede gece çöp toplayan insanla bir bakan arasındaki fark, görev farkıdır. İkisinin de birer oyu vardır, ikisi de yurttaştır. Devlet yurttaşlarına eşit davranmadığı için yurttaşlar da birbirine eşit davranmıyor. Emniyet güçlerinin son zamanlarda bir takım muhalefet milletvekillerini bu kadar kolay itip kakması boşuna mı? Bunu bir iktidar milletvekiline yapma ihtimalleri var mı? Ölürler korkudan! Bu, iktidarla nasıl ilişki kurduğumuzla ilgili bir şey. Bu yüzden birlikte yaşam kurulamıyor. Siz kendinizi garsonla eşit görmezseniz, o demokratik birlikte yaşamı kurma ihtimaliniz de kalkıyor ortadan.

Bu karakteristiğimiz biraz da siyasi tarihimizle ilintili öyleyse. Çünkü bu, Türklerin karakteristiği.

Bu, Doğu toplumlarına özgü bir şey. Şimdi bir İngiliz Başbakan da kendini bir garsonla eşit görmüyor olabilir ama bir garsona hakarette bulunsa kamuoyunda ciddi tepkiyle karşılanır. Bu konularda bizden daha iyi durumdalar, kabul etmek gerek. Baksanıza Orta Asya’ya. Türkmenistan’da bakanlar, devlet başkanı konuşurken adamın yüzüne bakamıyormuş ya da Aliyev karısını yardımcısı atadığında bütün bakanlar ayakta alkışladı. Türkiye, bu örneklerle karşılaştırıldığında daha iyi durumda, onu da kabul etmek lazım. En azından henüz o kadar delirmedik. Ama Türkiye’nin tarihinden ve kültüründen gelen nitelikler bunlar. Doğu ile Batı arasında, aslında epey Batılılaşmış ama tam da Batılılaşmamış, epey Doğu nitelikleri de olan bir ülke. Hadi güncel örnek vereyim: Dahil olduğumuz sistemin insan hakları mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili ihlal kararı verdi. Şimdi, bu çok Batılı bir şey ama tepki ne kadar Doğulu: “Bizi bağlamaz!” İngiltere de insan hakları mahkemesinin bütün kararlarına bayılmaz ama böyle bir açıklama da yapmaz. Toplumsal kültür dediğimiz bir şey var ve siyasal kültür de bunun bir çıktısı. Ben eşitlik mücadelesinin bir demokrasi ve insanlaşma, yurttaşlaşma mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Kendini diğer insanlarla eşit görmemeyi ben çok insanlıkdışı bir şey olarak görüyorum. Klasik burjuva demokrasisinin eşitliğine şu anda muhtaç durumdayız, o başka mesele ama ben ondan da öte, çok daha sosyalizan bir eşitliği savunuyorum. Hatırlarsınız cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan başbakanın kamu kaynaklarını çok kullandığı dile getirildiğinde Bülent Arınç, “E, o başbakan!” demişti. İşte bu, eşitlik düşüncesiyle hayatı boyunca hiç karşılaşmamış olması gerekir bunu söyleyebilmesi için ve toplumun ortalaması Türkiye’de böyle düşünüyor.