Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi’ndeki 17 yıllık görevinden istifa etti

Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi’nde 17 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Gülsoy, Twitter hesabından şunları yazdı: “2004 yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından akademisyenler ve öğrenciler duruma tepki göstermişti. Rektör danışması Prof. Dr. Zafer Yenal da önceki gün görevinden istifa etmişti.
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