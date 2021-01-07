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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi’ndeki 17 yıllık görevinden istifa etti

Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi’nde 17 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: canyayinlari.com

Gülsoy, Twitter hesabından şunları yazdı: “2004 yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından akademisyenler ve öğrenciler duruma tepki göstermişti. Rektör danışması Prof. Dr. Zafer Yenal da önceki gün görevinden istifa etmişti.

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