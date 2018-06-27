Yazar Mehmet Altan cezaevinden çıktı: İnşallah normale dönüşün başlangıcı olur

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin hakkında tahliye kararı verdiği yazar Mehmet Altan cezaevinden çıktı.

İstinaf mahkemesince yerel mahkemenin kararı sonrası duruşma günü verilip tahliyesine hükmedilen Altan, bu akşam Silivri Cezaevi’nden salıverildi.

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Altan, cezaevi çıkışında şunları söyledi: “Türkiye’nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa’nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bana ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayı, en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süreç de hukuksuzdu ve iki sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım, 93’ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesi’nden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade, Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir. Çünkü beni gözaltına alan birisi var, onu onaylayan birisi var, tutuklayan birisi var, iki yıl hapishanede dosyalarımı tetkik ederek içeride kalmam gerektiğime onay veren birileri var. Ağırlaştırılmış müebbetle mahkûm eden birileri var, ben bunun atını çizmek istiyorum. Tahliyeden ziyade gözaltına bile alınmamam gerektiğimin vurgusunu Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek mahkemelerinin karar vermiş olması. Bunun üstünün örtülüp duruldu.”

Yazar, “Bundan sonrası için bir planınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir planım, programım yok, Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydığım ama bir şekilde hukukun demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç. İnşallah benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur diye diliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Anayasanın 153’üncü maddesine göre herkes bu anayasa kararına uymak mecburiyetindeydi ama 26 ve 27’nci Ağır Ceza Mahkemelerinin iki üyesi buna 11 Ocak’ta uymadı. Ben anayasanın amir hükmüne rağmen bir de 11 Ocak’tan beri yatıyorum. Yani neresinden tutayım.”

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Altan’ın cezaevi çıkışında yakınları ve meslektaşları karşıladı. Yazar, Eylül 2016’dan bu yana tutukluydu.

Müebbet verilmişti

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla anılan davanın esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istenmişti.

Mahkeme heyeti, yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu altı sanığa ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıkların avukatları karara istinaf mahkemesinde itiraz etmişti.