Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Hakkında taciz suçlaması bulunan 51 yaşındaki yazar İbrahim Çolak, evinde intihar etti.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da bir kullanıcının yazar Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını anlatmasının ardından, başka yazarlara da benzer suçlamalar yöneltilmişti. Çolak hakkında da suçlamalarda bulunulmuştu.

Reklam

DHA’nın haberine göre, Çolak, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki evinde kendini astı. Çolak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan Çolak, dün akşam Twitter hesabından, intihar edeceği mesajını taşıyan bir de paylaşım yapmıştı.

İletişim Yayınları, yazar Bora Abdo’yla ‘yollarını ayırdı’

Toptaş’tan ‘bilmeden ve farkında olmadan yaptıkları’ için özür mesajı

SON HABERLER

Üzgünüm Leyla!

‘9 kere Leyla’ filmi hak etmediği yergilerle yerden yere vurulduğu için üzgünüm.

AB zirvesinde yeni taslak metin: Türkiye’ye yaptırımda uygulama martta

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupalı liderler, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması mart ayına öteleyecek.

‘Çav Bella’ paylaşımı nedeniyle açılan davada beraat

İzmir’de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan dava açılan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir beraat etti.