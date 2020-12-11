Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Hakkında taciz suçlaması bulunan 51 yaşındaki yazar İbrahim Çolak, evinde intihar etti.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da bir kullanıcının yazar Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını anlatmasının ardından, başka yazarlara da benzer suçlamalar yöneltilmişti. Çolak hakkında da suçlamalarda bulunulmuştu.

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DHA’nın haberine göre, Çolak, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki evinde kendini astı. Çolak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan Çolak, dün akşam Twitter hesabından, intihar edeceği mesajını taşıyan bir de paylaşım yapmıştı.