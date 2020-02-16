Yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledilmiş

Alkollü araç kullanırken üç kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ceza alan yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledildi.

Fotoğraf: DHA

Serbes’in kullandığı otomobilin, 22 Eylül 2017’de İzmir-Aydın otoyolunda başka bir otomobile aşırı hızla arkadan çarpması sonucu 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik yaşamını yitirmişti. Serbes’e verilen 13 yıl dört aylık hapis cezası, 11 Aralık 2018’de istinaf tarafından kesinleştirilmişti.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre İzmir Menemen T tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Serbes, ilk olarak aynı kentteki açık cezaevine geçti. Yazar, bir süre önce de ‘eğitim’ gerekçesiyle Silivri Açık Cezaevi’ne nakledildi.

Ceza İnfaz Kanunu’nun ilgili maddesine göre, Serbes gibi ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan ceza alanlar, cezalarının 10’da birini kapalı cezaevinde geçirdikten sonra, şartlı tahliyelerine yedi yıl kala açık cezaevlerine nakledilebiliyor.

Geçiş için kanunda belirtilen şartlara uyan mahkumların cezaevi yönetimi tarafından hazırlanan dosyalarının savcılık tarafından onaylanması gerekiyor.