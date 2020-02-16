Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledilmiş

Alkollü araç kullanırken üç kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ceza alan yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledildi.

Fotoğraf: DHA

Serbes’in kullandığı otomobilin, 22 Eylül 2017’de İzmir-Aydın otoyolunda başka bir otomobile aşırı hızla arkadan çarpması sonucu 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik yaşamını yitirmişti. Serbes’e verilen 13 yıl dört aylık hapis cezası, 11 Aralık 2018’de istinaf tarafından kesinleştirilmişti.

Reklam

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre İzmir Menemen T tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Serbes, ilk olarak aynı kentteki açık cezaevine geçti. Yazar, bir süre önce de ‘eğitim’ gerekçesiyle Silivri Açık Cezaevi’ne nakledildi.

Ceza İnfaz Kanunu’nun ilgili maddesine göre, Serbes gibi ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan ceza alanlar, cezalarının 10’da birini kapalı cezaevinde geçirdikten sonra, şartlı tahliyelerine yedi yıl kala açık cezaevlerine nakledilebiliyor.

Geçiş için kanunda belirtilen şartlara uyan mahkumların cezaevi yönetimi tarafından hazırlanan dosyalarının savcılık tarafından onaylanması gerekiyor.

Reklam

Yazar Emrah Serbes artık hükümlü: 13 yıl dört aylık ceza kesinleşti

Emrah Serbes hakim karşısında: Felakete neden oldum

Emrah Serbes’in davasında bilirkişi raporu: Kazadan önce yeşil reçeteli ‘sara’ ilacı almış

Tutukluluğa devam: Savunmasında ağlayan Serbes ‘Kazadan sonra alkol aldım’ dedi

Tanık: Emrah Serbes o kadar hızlıydı ki rüzgarı TIR’ımı salladı

Uyuşturucu testi: Serbes’ten saç teli ve tırnak numunesi alındı

Özçelik ailesinin yakınları aileyi anlattı: İki kardeş en yakın arkadaştı

Üç kişinin öldüğü kazanın sorumlusu Serbes, 112 tedavisi istememiş

Serbes’i muayene eden 112 personeli: İçki kokuyordu, hastaneye gitmek istemedi

Son tedavi bir buçuk ay önce: Serbes iki yılda dört kez alkol tedavisi görmüş

Emrah Serbes’in karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

Kazanın ardından: Serbes muayenesinde yasal alkol sınırının üstünde çıkmış

Bir iddia daha çürüdü: Serbes’in kullandığı aracın fren izine rastlanmadı

Serbes’in aracını çeken çekici: Viski şişesi ve bira kutuları gördüm

Bir iddia daha çürüdü: Serbes’in çarptığı aracın farlarında sorun yokmuş

Özçelik ailesinin oğlunun ifadesi: Serbes’in en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Olay yeri tutanağına göre trafik kazasında Emrah Serbes kusurlu

İfadesinde yalanlamıştı: Serbes’in aracında içki şişesi ve çerez tabağı bulundu

Özçelik ailesinin avukatı Serbes’i yalanladı: 112’ye arama yapılmadığı belgelendi

Serbes’in kaza sonrası verdiği ifade: Kenan manevra yapmak istedi ama kurtaramadı

Serbes’in itirafının ardından Özçelik ailesi: Senaryo gibi itirafname

Emrah Serbes’in ifadesi: Alkollü değildim, 130-140 kilometre hızla gidiyorduk

Tutuklanan yazar Emrah Serbes 15 yıl hapis cezası alabilir

İtirafı sonrası tutuklanan yazar Serbes: Yere batsın Emrah Serbes

Trafik kazasındaki sorumluluğunu itiraf etmişti: Yazar Emrah Serbes tutuklandı

Serbes’in itiraf ettiği kazayı üstlenen Doğru’nun ifadesi: Olmasını istemezdim

Serbes’in itirafının ardından ‘Çarşı’nın avukatı: Refleksle üstlenilmiş olabilir

İki günlük soruşturma: Serbes’in itiraf ettiği kazayla ilgili savcılık ‘şüphe duymuş’

İki kişinin öldüğü kazayı üstlenen yazar Emrah Serbes: İtirafımdır, teslim oluyorum

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...