Yazar Elif Şafak’tan 1974 Kars’ından fotoğrafa: Genç kızlarımız… Tarih bazen de geriye gider

Yazar Elif Şafak, Twitter’da paylaşılan 1974 Kars’ına ait, mini etekli genç kadınların geçit yaptığı bir fotoğrafa “Tarih her zaman ilerlemez işte, bazen de geriye geriye gider böyle” diye yorum yaptı.

Twitter kullanıcılarının Türkiye’nin şehirlerine ait arşiv fotoğraflarıyla bildiği Natali Avazyan adlı kullanıcının paylaştığı ‘1974 Kars’ başlıklı fotoğrafta genç kadınlar açık bir alanda geçit yaparken, arkalarındaki kalabalık da onları izliyor.

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1974 Kars pic.twitter.com/9ZUrqxV8uP — Natali AVAZYAN (@NataliAVAZYAN) 12 Nisan 2018

Yazar Şafak’sa fotoğrafı şu ifadelerle yorumladı: “Burası Kars, sene 1974… genç kızlarımız, kadınlarımız… tarih her zaman ilerlemez işte, bazen de geriye geriye gider böyle, kolektif hafızamız bile yok.”