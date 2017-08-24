Yazar Doğan Akhanlı: Türkiye’nin kepaze olma ihtimali daha büyük

Türkiye’nin talebi üzerine İspanya’da gözaltına alınıp serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı, davanın Türkiye’de görülecek olma ihtimaline ilişkin, “Türkiye’nin kepaze olma ihtimali daha büyük” dedi.

Tatil için Granada’da bulunan Akhanlı’nın gözaltı gerekçesi olarak ‘Türkiye tarafından aranıyor olması’ gösterilmişti. Madrid’de mahkemeye çıkarılan yazar koşullu olarak salıverilmişti.

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Cumhuriyet’ten Hilal Köse’ye konuşan Akhanlı, Avrupa’da sabah polis baskınlarının ender olduğunu, Barcelona saldırısı nedeniyle herkesin kontrol edildiğini söyledi.

Kendisini gözaltına almaya gelen polislerin çok heyecanlı olduğunu, çelik yelek giydiklerini, kapıyı da yarı çıplak açtığını anlatan yazar, “O yüzden onlar da şaşırdılar. Ufacık, yaşlı bir adam… ‘Teröristi’ bulmaya gelmişlerdi ama aranan kişinin gerçekten de ben olup olmadığımı anlamak için bir yerlere telefonlar ettiler” dedi.

Akhanlı, daha sonra sekiz polis tarafından kelepçelenip götürüldüğünü belirterek, polislerden İngilizce bilenin açıklama yapmak istemediğini, daha sonra bir çevirmen geldiğini, Türkiye’nin talebi sonrası kendisinin tutuklandığını söylediklerin aktardı.

‘Türkiye’nin kepaze olma ihtimali daha büyük’

Gözaltı sonrası kız arkadaşının Almanya’daki avukatını aradığını, sonrasında hızlı bir kamuyo tepkisi oluştuğunu ifade eden Akhanlı, şöyle devam etti: “Tepki oluşmasaydı tutuklanırdım. Bıraktıkları için çok rahatladım. Burda İspanya basını, edebiyat çevrelerinin de yakın bir ilgisi oluştu. Almanya’dan bir sürü destek geldi. Kalacağım yer sorunu hızla çözüldü. Resmi olarak bildirdikleri Türkiye 40 gün içerisinde iade talep ettiği dosyayı vermek durumunda. Dosya geldikten sonra, 10 gün içinde hükümet iade talebiyle dava açılmasını isteyecek ya da dava açılmadan talebi reddedecek. İade davası altı ay da sürebilirmiş. Burdaki politik ve hukuki çevreler, benim Türkiye’ye verilme ihtimalinin az olduğunu ifade ediyorlar. Ama bazen politikada belli olmuyor neyin nasıl olacağı. Öte yandan, dünya kamuoyuna yansımışsa, olan biten bu kadar bilindikten sonra İspanya, herhangi bir nedenden beni Türkiye’ye verirse, bu artık benimle ilgili bir ceza davası olmaktan çıkıp uluslararası politik bir davaya dönüşecek. İspanya, Türkiye, Almanya sorumluluk altına girecek. Türkiye, dünyanın gözü önünde beni yargılamak durumunda kalacak. Türkiye’nin kepaze olma ihtimali daha büyük bana göre…”

‘Dosyada aleyhime bir şey yok’

Akhanlı, beraat kararını temyiz eden savcı Celal Kara’nın ‘FETÖ’den arandığını ifade ederek, “Savcının talebi üzerine bozma kararı veren Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi üyeleri de büyük bir ihtimalle ya kaçaktır ya tutukludur, ya darbeci durumuna düşmüştür” dedi.

Yazar, dosyada aleyhinde delil olmadığını, korkusunun olmadığını ancak ‘ömür boyu ceza talebiyle keyfi bir yargılamanın kurbanı olmak istemediğini’ anlatarak, şunları söyledi: “Beni mahkemeye bile davet etmediler. Hemen tutuklama kararı verip uluslararası düzeyde arama kararı verdiler. Bu durumda Türkiye’nin hukuk sistemine güvenmemem normal.”

‘Beni kim tanıyordu ki?’

Almanya’daki Köln Şehir Tiyatrosu’nda İstanbul adlı oyunda kendisini oynadığını, gözaltıdan sonra tiyatronun kendisini profesyonel oyuncusu ilan ettiğini dile getiren Akhanlı, “Sanatla iç içesiniz ama bu dava yüzünden gündeme geliyorsunuz…” sorusuna şu cevabı verdi: “Ben, Türkiye’deki temel sorunlar üzerine konuşuyorum ama aktüel politik gelişmelerle ilgili ikide bir de görüş beyan eden biri değilim. Roman yazıyorum, tiyatro oyunları yazıyorum. Türkiye niye beni aşırı tehditkâr görüyor buna da bazen şaşırıyorum. Asıl sorun büyük bir ihtimalle Türkiye’nin geçmişiyle ilgili çok fazla konuşuyor olmam. Ermeni tehciri, Kürt politikası… Öte yandan Türkiye de durduk yerde benim konuşma hakkımı sürekli güçlendiriyor. Beni kim tanıyordu ki? Küçük bir edebiyat çevresi… Şimdi Almanya’nın ana haber bülteninde ilk haber ben oluyorum. Türkiye sesimi kısmak isterken, bana daha fazla söz hakkı ortamı yarattığını fark etmiyor.”

Akhanlı’ya suçlama

Akhanlı, 1984’te iki örgüt üyesiyle birlikte İstanbul’un Tahtakale semtinde döviz bürosu soygunu gerçekleştirmekle suçlanmıştı.

Akhanlı davadan beraat ederken, karar temyiz edilmiş, temyiz Yargıyay’ca onanmıştı.