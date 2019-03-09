Yazar Cartland, Thatcher’a 25 yaşında hissetsin diye gıda takviyesi yollamış

Aşk romanlarıyla ünlü yazar Barbara Cartland’ın eski Britanya Başbakanı Margaret Thatcher’a ‘gençleştiren’ gıda takviyeleri yolladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Daily Mirror’ın haberine göre 2000’de ölen yazar, 2013’te hayatını kaybeden ‘demir leydi’ lakaplı Thatcher’a 1989’da bir paket yollamış. Margaret Thatcher Vakfı’nın Cambridge kentindeki Churchill Arşivleri Merkezi’nden alıp yayınladığı belgeler 8 Haziran 1989’da yollanan paketin içinde enerjiyi arttıran kapsüller bulunduğuna işaret ediyor.

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700’ü aşkın kitap yazan Cartland yolladığı paketin içine koyduğu notta Thatcher’a şöyle seslenmiş: ”Bu kapsüllerin etkisine inanamazsın. 25 yaşında görünmeni sağlacak. Kendini yorgun hissettiğin zamanlarda kullanman için piyasadaki en yeni ürünü yolladım. Vücudun her yerine oksijen yolluyor. 51 yaşındaki oğlum kendini 16 yaşındaki bir delikanlı gibi hissediyor.”

Cartland Thatcher’a bir Ortadoğu gezisi öncesinde de saat farkından ve yolculuktan kaynaklanacak sorunlara karşı kullanılan bir gıda takviyesi yollamış.