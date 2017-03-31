Yazar Beka İkala Erikli’nin katil zanlısına ‘John Lennon örnekli’ ceza talebi

Yazar Beki İkala Erikli’yi vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Sinem Koç’a, John Lennon cinayeti örnek gösterilerek ceza talep edildi.

‘Melekler ile Yaşamak’ kitabının yazarı Erikli, Beyoğlu Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’ndaki Saadet Apartmanı’nda bulunan ofisine çıkmak için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Evli ve 14 yaşında bir oğlu bulunan Erikli tüm ilk yardım çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

Vatan’dan Elif Altın’ın haberine göre İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Koç, şu savunmayı yaptı: “Beki İkala Erikli’nin kitaplarında bir takım mesajlar vardı. Meleklerin bize mesajlar verdiği gibi şeyler vardı. Bir dönem boyunca 2 yıl kadar arabama atlayıp gezerek işaret aradım. Bu mesajların kendi hayatımdaki anlamlarını arıyordum. Örneğin bir yerde ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısını görünce kendime adaletli olmayı telkin ettim. Bir yerde ‘mutluluk’ yazısı görünce acaba erkek arkadaşım başkasıyla mı mutlu gibi düşünceler içerisine giriyordum.”

Koç, Erikli’nin kitabından kötü etkilendiğini ve ‘varlıklar’ gördüğünü öne sürdü: “Evrendeki karanlık varlıkları örümcekler olarak algılıyordum. Örümcekler bana geliyorlardı. Yüzüme tükürüyorlardı. Ruhlar görüyordum. Kafamın tepesinde alkol alıyorlardı. Kitaplardan kötü etkilendim. Bu hale gelmemde kitabın yazarı sorumlu. Kendimi öldürmeyi düşündüm fakat olmadı.”

Erikli ailesinin avukatı Dilek Helvacı dünyaca ünlü müzisyen John Lennon’ın Mark David Chapman tarafından öldürülmesini örnek göstererek Koç’un cezalandırılmasını talep etti: “John Lenon’un katili de bu şekilde cinayeti işlemişti. Lennon’un katili ifadesinde, ‘Kafamdaki ses hadi yap hadi yap diyordu’ diye ifade vermişti. Ama yargılama sonucunda cezaevine gönderilmişti. Hala da infazı devam etmektedir. Sanık da beyninde örümceklerin dolaştığını söyledi.”