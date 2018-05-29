Yazar Beka İkala Erikli’nin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yazar Beki İkala Erikli’yi vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Sinem Koç’a ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

‘Melekler ile Yaşamak’ kitabının yazarı Erikli, Beyoğlu Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’ndaki Saadet Apartmanı’nda bulunan ofisine çıkmak için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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Evli ve 14 yaşında bir oğlu bulunan Erikli tüm ilk yardım çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10’uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi.

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Son savunması sorulan sanık Sinem Koç, savunmasını yazılı olarak sundu.

Koç’un ifadesinde, “Enerji alanım açık olduğundan dolayı uyuyamıyorum. Hepsi o kadın yüzünden. Evrende bazı varlıklar var diyordu. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kafam karışmıştı. Ölümün olmadığını düşünüyordum. O kadın, kitaplarında da ölüm yok diyordu. Beni çok etkiledi. Kafamda örümcekler görüp korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şeyi yaptım. Kendi kendimi yaşatmaya çalışıyorum. Enerji alanım açık olduğu için pek vaktim kalmadığını düşünüyorum. Hala o kitapları okuyanlar var. Kitabın psikolojimi bozup bozmadığının incelenmesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dediği belirtildi.

Koç’un avukatı, müvekkili hakkında akıl hastalığı yönünden yeniden rapor aldırılmasını, bu kabul edilmezse akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Koç hakkında ‘kasten tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, nedenleri bulunmadığından indirim ya da artırım yapılmamasına da hükmetti.

Heyet, sanık Koç hakkında ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da bir yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.