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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Ayşe Kulin: Türkiye’nin hali içimde korkunç bir umutsuzluk yeşertiyor

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Yazar Ayşe Kulin, Türkiye’nin halinden dolayı içinde ‘korkunç bir umutsuzluk’ yeşerdiğini söyledi.

Fotoğraf: artfulliving.com.tr

Sözcü’den Yüksel Şengül’e konuşan Kulin, “Ayşe Kulin’in endişeleri var mı, kafası karışık mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Elbette kafam karışık ve yanıtlayamadığım yüzlerce soruyla dolu. Mesela, yolda bir saldırıya uğradığımda, polise başvurursam beni korur mu, yoksa ‘Sokakta ne işin vardı?’ diye cezalandırır mı, bilemiyorum.  Ortadoğu ülkelerinin dışındaki devletlerin bilim çağına girmiş olduğu şu dönemde, gençlerini Orta Çağ değerleriyle yaşamaya özendiren kişilere televizyonlarda niye yer verildiğini anlayamıyorum. Gelişmiş ülkeler başka gezegenlerde yaşam imkanı ararken, insan yaşamını uzatmak, ışınlanmak gibi işlerle meşgulken kendi ülkemde uğraşmakta olduğumuz saçmasapan işler içimde korkunç bir umutsuzluk yeşertiyor.”

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Üzgün olduğunu söyleyen yazar, “Üniversitelerin ne işe yaradığını dahi kavramaktan aciz bir zihniyetin rüzgarında, itibarlı ülkeler arasında bulunma umudum, giderayak elimden alınmış gibi gözüküyor. Haliyle üzgünüm” diye konuştu.

Kulin, ‘aydınlık’ için tek bir yol olduğunu söyledi ve ekledi: “Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri doğrultusunda, fabrika ayarlarımıza geri dönmek…”

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