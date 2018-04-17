Yazar Ayşe Hür’e Twitter paylaşımından 15 ay hapis

Yazar Ayşe Hür’e Twitter paylaşımı nedeniyle bir yıl üç ay hapis cezası verildi.
Hür, Twitter’dan “Defalarca belirttim fikrimi: PKK terör örgütü değil, terörü yaygın bir şekilde kullanan gerilla/halk hareketidir” diye yazmıştı.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre ‘örgüt propagandası’yla suçlanan Hür, bugün Çağlayan’daki İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, yazara 15 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Hüküm, Hür beş yıl suç işlerse uygulanacak.
‘Muhalefet edene suç gözetme’
Kararı değerlendiren yazar, kendisine verilen cezanın dönemin ruhuyla ilgili olduğunu belirterek “Ben PKK’yı eleştiririm de. Sonuçta önemli değil. Ben sadece Türkiye’nin ahvali anlamında paylaşıyorum. Muhalefet eden herkeste suç gözetme var” dedi.
17 Nisan 2018, İstanbul Çağlayan Adliyesi. TMK 7/2'de 1 yıl 3 ay ceza aldıktan sonra Ayşe Hür. Avukat tutmadığımdan ve duruşmaya kimseye haber vermeden yalnız gittiğimden mecburen aynadan özçekim.😊 pic.twitter.com/ITwQwyDDx1
— Ayşe Hür (@HurAyse) April 17, 2018