Yazar Ayşe Düzkan’a ‘örgütten ayrılma’ şartı getirilen cezaevi idaresi kararı iptal edildi

‘Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenliği’ davasından kesinleşen cezasını tamamlamak üzere 29 Ocak’tan bu yana Bakırköy Kapalı Cezaevi’nde bulunan yazar Ayşe Düzkan’ın açık cezaevine nakli için cezaevi idaresinin talep ettiği ‘örgütten ayrıldığını ve pişman olduğunu beyan etmesi’ şartı, mahkeme tarafından kaldırıldı. Düzkan, açık cezaevine nakledilecek.

Fotoğraf: Twitter

Evrensel’in haberine göre Düzkan’ın başvurusunu değerlendiren Bakırköy İnfaz Hakimliği, açık cezaevine sevkinin yapılmasını kararlaştırdı.

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Düzkan’ın cezası, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereği infazı gereken 45 günlük süreyi tamamladığından, 16 Mart’ta bir yılın altına düşmüştü. Bunun üzerine Düzkan, yasal prosedüre uygun olarak açık cezaevine gönderilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu. Ancak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, 14 Mayıs tarihli kararında, Düzkan’ın ‘örgütten ayrıldığını ve pişman olduğunu beyan etmesi gerektiği’ne ve 27 Temmuz’a kadar cezaevinde kalmasına hükmetmişti.