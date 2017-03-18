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Yazar Auster’dan Orhan Pamuk’a sitem: Yıllardır tanırım, Erdoğan’la tartıştığımdan beri konuşmuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cahil’ dediği ABD’li yazar Paul Auster, Erdoğan’la yaşadığı tartışmadan bu yana Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kendisiyle iletişime geçmediğini ve destek mesajı dahi göndermediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Auster, 2012 yılında gazeteci ve yazarların tutuklu bulunmasından dolayı Türkiye’ye gelmeyi reddetmişti. Bunun üzerine dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Auster için ‘cahil adam’ demiş ve eklemişti: “Gelsen ne olur gelmesen ne olur.” 

Özgürüz’den Can Dündar’a konuşan Auster’e, Pamuk’un referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşinin Hürriyet gazetesi tarafından ‘sansürlendiğini’ hatırlatan Dündar, “Görüşüyor musunuz Orhan Pamuk’la?” diye sordu.

Pamuk’la tanışıklığının çok eskiye dayandığını ve Nobel ödüllü yazarın 90’ların başında bir kitabının yayınlanması için Can Öz’ü ikna ettiğini aktaran Auster şöyle devam etti: “Sonrasında New York’a geldiği zamanlarda görüştük, evimizde ağırladık. Ama anlamadığım şey, Erdoğan’la aramızda bu atışma gerçekleştiğinden beri benimle hiç iletişime geçmedi. ‘Yanındayım’ ya da ‘Sözlerini destekliyorum’ gibi kısa bir özel not bile yollamadı. Senelerdir onunla görüşmüyorum.”

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