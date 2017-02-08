Yazar Aslı Erdoğan’a Avrupa’dan ödül: Kendi sınırlarını aşarak zihinleri açıyor ve tartışma başlatıyor

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında 133 gün için tutuklu kalıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Princess Margriet Kültür Ödülü’ne layık görüldü.

K24’te yer alan habere göre Avrupa’da ortak bir gelecek oluşturmak üzere kültürel ifade ve etkileşimi başlatma ve devam ettirme amacını günden vakıf Erdoğan’ın yanısıra Alman yazar ve bilim insanı Navid Kermani, Belçikalı müzisyen Luc Mishalle ve Alman sanatçı Marina Naprushkina’ya da ödül verdi.

Avrupa Kültür Vakfı direktörü Kahterine Watson, ödülü kazanan isimlerin farklı fikirdeki insanları sorguladığını, dinlediğini ve herkesi buna teşvik ettiğini söyledi.

Watson, Erdoğan’la ilgili de “Aslı Erdoğan ise edebiyat, gazetecilik ve medya yoluyla kendi sınırlarının aşarak geniş bir kitleye ilham veriyor, zihinleri açıyor ve tartışmalar başlatıyorlar” diye konuştu.

Açıklamada “Bu dört olağanüstü kişi, Avrupa kültür manzarasına inanılmaz bir zenginlik katıyor. Günümüzün aciliyetlerine örnek kültürel tepkiler veriyorlar ve kültürün yarının toplumunu yaratmada, iletişimin hayati bir parçası olduğunu gösteriyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Ödül töreninin, 9 Mayıs’ta Amsterdam’da yapılacağı belirtildi.