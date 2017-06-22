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Yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın yurt dışı yasağı kalktı


 

Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.

Davanın İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmasında konuşan Erdoğan, “Ben tutuklandıktan sonra Özgür Gündem’de yayımlanan yazılarım Fransızca kitap olarak yayımlandı ve bir çok ödül aldı. Mahkemeye delil olarak sunmak istiyorum.Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Eren Keskin ise gazetenin genel yayın yönetmenliğini ifade özgürlüğü kapsamında yürüttüğünü belirterek, “Her pazar imza atıyorum hala. Mesleğim gereği zorlanıyorum. Bu adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Eren Keskin’e imza zorunluluğu da kalktı

Öğlen verilen aranın ardından mahkeme, Erdoğan ve Alpay’ın yurt dışı çıkış yasaklarının, Keskin’in de imza verme zorunluluğunu kaldırılmasına karar verdi.

İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’nın tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.

Erdoğan ve Alpay, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilmişti.

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