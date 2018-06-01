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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Aslı Erdoğan ameliyat edilecek: Sebebi cezaevi süreci olabilir

 

Yazar Aslı Erdoğan’ın, bir süredir yaşadığı Almanya’nın Frankfurt kentinden hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı belirtildi. Doktorlar, sağlık sorunlarının Türkiye’de yaşadığı cezaevi sürecinden kaynaklandığını düşünüyor.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre Erdoğan’ın hastaneye kaldırıldığını Türkiye-Almanya Kültür Forumu duyurdu.

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Türkiye-Almanya Kültür Forumu’nun verdiği bilgiye göre Erdoğan ameliyata alınacak. Haberde doktorların, yazarın sağlık sorunlarının Türkiye’de yaşadığı cezaevi sürecinden kaynaklandığını düşündüğü belirtildi.

Erdoğan, 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada ‘örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Bir süre sonra ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutukluğu devam etmişti. Erdoğan 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edilmişti.

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