Aslı Erdoğan: Dönme umudum azalıyor, 10 yılı yurtdışında geçirme planı yapmalıyım

Hakkında açılan davaların ardından Almanya’ya yerleşen yazar Aslı Erdoğan Türkiye’ye dönme umudunun giderek azaldığını söyledi.

Özgür Gündem gazetesine yönelik dava kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla dört buçuk aya cezaevinde kalan yazar Aslı Erdoğan 2017’de Almanya’ya yerleşmişti.

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Deutsche Welle’nin söyleşi yaptığı Erdoğan “Türkiye’ye dönmek istiyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, muhtemelen başka bir yere giderim. Türkiye’ye geri dönme umudum giderek azalıyor. Duruma gerçekçi baktığım zaman önümüzdeki en az 10 seneyi yurtdışında geçirmek üzere plan yapmam gerekiyor. Günümüzde Türkiye’de mahkeme önünde olanlara çok ağır cezalar veriliyor.”

Erdoğan’ın Türkiye’deki duruma ilişkin değerlendirmesi de şöyle: “Şu anda Türkiye’de 300 binden fazla tutuklu bulunuyor. Ben tutuklandığım zaman bu sayı 160 bindi. Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkede yaklaşık 170 gazeteci hapiste, çok sayıda HDP yöneticisi ve üyesi tutuklu. Türkiye’de yeni cezaevleri inşa ediliyor. 2021 yılına kadar hapishanelerdeki kapasitenin 500 bine çıkması hedefleniyor. Durum çok üzücü; Alman basınında yansıtılandan çok daha üzücü.”