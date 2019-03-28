Yazar Aslı Erdoğan: Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı geldi

Yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’de hükümeti eleştirenlerin ‘insanlık dışı bir muamele’ye maruz kaldığını savunarak “Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın gerçekten zamanı gelmiştir” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Erdoğan, Türkiye’de 2009 yılında yayınlanan ‘Taş Bina ve Diğerleri’ romanının Almanca baskısının yayınlanması vesilesiyle Frankfurt’ta düzenlenen etkinlikte konuştu.

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52 yaşındaki yazar, gazeteci yazar Ahmet Altan’ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, “İlk başta blöf yaptıklarını zannettim, ama gerçekten bu hükümleri veriyorlar” dedi.

Erdoğan, yazar ve gazetecilerin kamuoyunda görünürlüğü bulunduğu için diğer mahkumlara göre şanslı olduğunu söyledi.

Avukat ya da doktor gibi başka meslek gruplarından birçok kişinin de baskı altına alındığını belirten yazar, meslektaşlarından farklı olarak durumları üzerine haber yapılmayan birçok öğrencinin de cezaevinde bulunduğuna dikkat çekti.

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Kendisi de hapis yatmıştı

Bir dönem Özgür Gündem gazetesinde yazarlık ve yayın danışma kurulu üyeliği yapan Erdoğan, gazeteye yönelik soruşturma kapsamında 2016 yılının ağustos ayında gözaltına alınmış ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erdoğan yaklaşık dört buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra önce yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yasak 2017’nin haziran ayında kaldırılmıştı.

Türkiye’yi terk eden yazar, bugüne kadar Almanya’da barış, basın özgürlüğü ve kadın haklarına ilişkin çok sayıda ödüle layık görüldü.