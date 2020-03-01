Yazar Alptekin Dursunoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu tutuklandı.
Dursunoğlu, 29 Şubat’ta Twitter’daki paylaşımında gözaltına alındığını duyurmuştu.
Evrensel’e konuşan avukat Kemal Aytaç, müvekkili Dursunoğlu’nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama’ suçundan tutuklandığını söyledi.
Aytaç, Dursunoğlu’nun suç işlemediğini, ‘göze batan’ muhalif biri olduğunu belirterek bir ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi.
Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun saldırısında 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından savcılıklar ‘provokatif’ paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.