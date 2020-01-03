Yazar Ahmet Altan’ın beş yıl 11 aylık cezasının bozulması talebine istinaftan ret

İsitnaf mahkemesi, yazar Ahmet Altan’a verilen beş yıl 11 aylık hapis cezasının bozulması talebini reddetti.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, haberdar.com’da 27 Haziran 2016’da yayınlanan ‘Ezip geçmek’ adlı makalesindeki ifadeler nedeniyle Altan’a ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından hapis cezası vermişti.

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Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre Altan’ın kararın bozulması için başvurduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, talebi reddetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda ön görülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusundan bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurusunun esastan reddine…”

Altan’ın karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

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Altan, doğu ve güneydoğudaki PKK’nın hendek kazma eylemlerini masumane göstermekle suçlanmıştı. Yazara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘şeref ve saygınlığını küçük düşürücü ifadeler kullandığı’ suçlaması da yöneltilmişti.

Altan, darbe girişimine ilişkin davada tutukluyken ikinci yargılamada cezası ağırlaştırılmış müebbetten 10 buçuk yıla düşürülünce tahliye edilmiş, ardından ikinci kez tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konmuştu.