Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yazar Ahmet Altan’ın beş yıl 11 aylık cezasının bozulması talebine istinaftan ret

İsitnaf mahkemesi, yazar Ahmet Altan’a verilen beş yıl 11 aylık hapis cezasının bozulması talebini reddetti.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, haberdar.com’da 27 Haziran 2016’da yayınlanan ‘Ezip geçmek’ adlı makalesindeki ifadeler nedeniyle Altan’a ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından hapis cezası vermişti.

Reklam

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre Altan’ın kararın bozulması için başvurduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, talebi reddetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda ön görülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusundan bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurusunun esastan reddine…”

Altan’ın karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor. 

Reklam

Altan, doğu ve güneydoğudaki PKK’nın hendek kazma eylemlerini masumane göstermekle suçlanmıştı. Yazara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘şeref ve saygınlığını küçük düşürücü ifadeler kullandığı’ suçlaması da yöneltilmişti.

Altan, darbe girişimine ilişkin davada tutukluyken ikinci yargılamada cezası ağırlaştırılmış müebbetten 10 buçuk yıla düşürülünce tahliye edilmiş, ardından ikinci kez tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konmuştu.

Ahmet Altan’a iki ayrı suçtan beş yıl 11 ay hapis

SON HABERLER

Sofrada aşk vardı, muhabbette tat

Son yıllarda ilginç ve sevinilesi bir eğilim var. Akıllı ev/iş kadınları, bazen birleşip bazen tek başlarına, büyük bir cesaretle özel yemek mekanları kuruyorlar.

İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...