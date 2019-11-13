Yazar Ahmet Altan yeniden tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan tutuklandı.
Altan, dün akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Göztepe Mahallesi’nde bulunan evinde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
Yazar, geceyi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından Çağlayan adliyesine götürüldü.
Altan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yazarın, 1200 güne yakın kaldığı Silivri Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.
Davanın geçmişi
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Eylül 2016’da tutuklanan Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve yazar Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu isimlere İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Davada Altan kardeşler ve Ilıcak’a ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. İstinaf mahkemesinin hukuka uygun bulduğu cezayı Yargıtay bozmuştu.
Bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanan Ahmet Altan’a 4 Kasım’da 10 yıl altı ay, Ilıcak’a ise sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti. Mehmet Altan beraat etmişti.
Altan ve Ilıcak, hükümle birlikte tahliye edilirken, İstanbul başsavcılığı Altan için tahliye kararına itiraz etmişti. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası Ahmet Altan dün akşam gözaltına alınmıştı.